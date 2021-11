Métavers : Microsoft prépare les réunions immersives

La firme promet des séances en ligne moins ennuyeuses en ouvrant la porte à des avatars animés dans son app de conversation Teams.

La traduction et la transcription aideront à combler les barrières linguistiques.

Microsoft va mettre à disposition le semestre prochain de nouveaux avatars en 3D dans son application Teams, rivale de Zoom. On pourra s’en servir pour se faire représenter à la fois dans des réunions en 2D et en 3D et sans activer la webcam. Les avatars pourront être utilisés sans le port d’un casque de réalité virtuelle.