Microsoft prêt à basculer Windows dans le cloud

Quand Microsoft essayait de mettre Sony hors jeu

Le procès entre Microsoft et la FTC au sujet du rachat d’Activision Blizzard a donné lieu à une autre révélation. Selon des e-mails confidentiels datant de 2019 échangés entre le patron des Xbox Game Studios et le directeur financier de l’entreprise, Microsoft voulait étouffer la division Play­Station de Sony sous le poids de sa puissance financière. Avant le rachat de Bethesda, en 2020, la firme comptait s’offrir plusieurs autres studios importants, dont Sega, Bungie, Niantic et Zynga.