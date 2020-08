Jeux vidéo : Microsoft rappelle un vétéran pour faire taire les rumeurs

Joseph Staten, ancien écrivain de la franchise «Halo», a été appelé en renfort sur le projet «Halo Infinite», dont les rumeurs faisaient état d’un nouveau report en 2022 et l’abandon de sa version pour Xbox One.

Par le biais d’une réponse à un tweet, John Junyszek, community manager chez 343 Industries, a mis fin aux dernières rumeurs qui prêtaient au studio de jeux vidéo créé par Microsoft l’intention de reporter une nouvelle fois la sortie du jeu à 2022, après un premier report à 2021, et l’abandon de sa sortie sur Xbox One. «Il n’y a aucun plan de changer la sortie en 2021 ou les plateformes et appareils supportés», a-t-il rectifié en recommandant à un internaute de ne pas croire toutes les «fausses fuites» qu’il lit. «Nous créons Halo Infinite pour qu’il soit aussi bien que possible sur chaque appareil ou plateforme».