Réseaux sociaux : Microsoft recalé pour le rachat de Pinterest

Après TikTok, le géant informatique de Redmond a aussi tenté sans succès de mettre la main sur le réseau de partage de centres d’intérêt.

Microsoft espérait boucler la plus grosse transaction de son histoire. Mais c’était compter sans Pinterest et sa volonté d’indépendance. Des négociations entre les parties ont eu lieu, a révélé le Financial Times. Après les 26 milliards de dollars lâchés en 2016 pour LinkedIn, le réseau social pour le monde professionnel, Microsoft aurait dépensé le double pour celui de partage d’images sous forme de tableaux thématiques.