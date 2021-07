Retour en forme : Microsoft recycle son compagnon mal-aimé Clippy

L’éditeur de la suite bureautique Office va faire revivre sa mascotte inspirée d’un trombone sous la forme d’un émoji.

L’assistant virtuel Clippy a marqué toute une génération d’utilisateurs des logiciels Word, Excel et PowerPoint. Ses infobulles simplistes, et le plus souvent intempestives, ont eu le don d’irriter de nombreux utilisateurs. Pour beaucoup, la rancune a cependant laissé place depuis à la nostalgie à l’heure de revoir ce fameux trombone aux gros yeux. Microsoft a pu le confirmer via un tweet. Les habitués de Twitter ont plébiscité son initiative visant à le réhabiliter, sous la forme d’un émoji dans Microsoft 365.