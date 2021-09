Agrégateur d’informations : Microsoft relance sa page d’accueil personnalisée

La firme de Redmond espère rivaliser avec Google Actualités et Apple News avec un service multiplateforme.

Microsoft a encore remanié sa page d’accueil. 20min

Microsoft s’est offert un nouveau lifting de sa page d’accueil informative avec Microsoft Start. Successeur de MSN et de Microsoft News, le service affiche un flux personnalisé d’informations et de nouvelles. À l’aide de l’apprentissage automatique et des techniques de l’intelligence artificielle, Microsoft Start est conçu pour présenter des sujets pertinents pour chaque utilisateur. Microsoft dit s’appuyer sur des modérateurs humains pour s’assurer d’une sélection d’articles provenant de sources fiables.

Le flux, qui apprend à mieux connaître les centres d’intérêt de son utilisateur, sélectionne le contenu «de plus d’un millier de marques internationales d’édition de premier ordre». On y trouve aussi le contenu des principaux médias de Suisse romande en choisissant la région suisse (français). Les utilisateurs peuvent agir sur l’affichage des flux en sélectionnant manuellement leurs intérêts et signaler les sites qu’ils aiment ou qu’ils ne veulent plus voir apparaître.

L’application indépendante se démarque avec une barre de recherche au sommet et des icônes complémentaires renvoyant par exemple sur la météo ou sur Microsoft Math, l’outil qui permet de résoudre des calculs en photographiant l’opération désirée affichée sur du papier.

Microsoft espère ainsi mieux concurrencer les modes de lecture d’actualités de ses principaux rivaux Apple et Google, ainsi que des applications tierces populaires comme Flipboard ou SmartNews ou des plus confidentielles à l’exemple de Squid et de Xayn.