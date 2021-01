«Se connecter et jouer avec des amis est une partie essentielle du jeu et nous n’avons pas répondu aux attentes des joueurs qui comptent sur nous tous les jours», a reconnu l’entreprise dans un communiqué publié sur le site de Xbox. Critiqué, Microsoft a donc annoncé renoncer à la hausse de la grille tarifaire de son service, qui permet notamment de jouer en ligne. La firme espérait probablement rendre le Xbox Game Pass Ultimate, abonnement qui propose en plus un catalogue de jeux, plus attrayant en rendant le Xbox Live Gold plus cher.

Jeux vraiment «free to play»

Microsoft a profité de ce rétropédalage pour modifier également sa politique concernant les jeux free to play, c’est-à-dire gratuits mais proposant un système d’achats intégrés, et s’aligner ainsi sur ses concurrents (Sony, Nintendo, mais aussi les plateformes iOS et Android). En effet, jouer à ce type de jeux, comme «Fortnite», «Rocket League», «Apex Legends», «Call of Duty: Warzone» et à d’autres titres populaires disponibles gratuitement, ne nécessitera plus d’abonnement Xbox Live Gold pour jouer en ligne, a fait savoir le géant américain. Ce changement sera déployé dans les prochains mois, a indiqué la firme.