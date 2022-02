OneDrive : Microsoft se met à dos des utilisateurs de Mac

La firme a déployé une mise à jour de son utilitaire OneDrive sur le système d’exploitation macOS Monterey qui supprime par défaut les documents stockés localement sur l’ordinateur.

Getty Images via AFP

Mauvaise surprise pour les possesseurs d’un Mac tournant sur la dernière version bêta de macOS Monterey. Les personnes utilisant le service de stockage en ligne OneDrive de Microsoft se sont récemment retrouvées avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Files on Demand (Fichiers à la demande, en anglais) à la suite d’une mise à jour de l’utilitaire sous macOS 12.3 actuellement en bêta. Visant à libérer de l’espace sur le disque dur de la machine, elle a eu pour conséquence de supprimer par défaut les fichiers stockés localement sur l’ordinateur s’ils étaient synchronisés avec OneDrive.

Les critiques ne se sont pas fait attendre, surtout de la part de ceux qui se plaignent de ne pas avoir toujours accès à une connexion internet et ne pouvant donc pas accéder à leurs fichiers en mode hors connexion. Le problème découle de la décision d’Apple de retirer du noyau de son système des extensions responsables de la synchronisation de OneDrive ainsi que de son concurrent Dropbox, afin de rendre macOS plus sécurisé. Microsoft a donc dû s’adapter en adoptant le nouvel outil d’Apple, le framework File Provider, non sans quelques inconvénients.