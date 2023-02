Jeux vidéo : Microsoft sortira «Call of Duty» sur les consoles Nintendo pendant 10 ans

Sur fond de rachat de l’éditeur américain Activision Blizzard, le géant américain de la tech Microsoft a annoncé un partenariat historique avec la célèbre entreprise nippone.

Microsoft s’est engagé à porter «Call of Duty» sur les consoles de Nintendo. REUTERS

Microsoft tente par tous les moyens de rassurer les autorités de régulation de la concurrence. Après l’avoir promis en décembre dernier, l’entreprise américaine a officialisé mardi un accord historique avec Nintendo. «Nous avons désormais signé un contrat contraignant de 10 ans pour offrir les jeux Xbox aux joueurs de Nintendo. Cela fait partie de notre engagement à proposer les jeux Xbox et les titres d’Activision comme Call of Duty à un plus grand nombre de joueurs sur davantage de plateformes», a écrit Brad Smith, vice-président de Microsoft sur Twitter, en partageant l’annonce commune d’un partenariat entre la firme de Redmond et le géant nippon du jeu vidéo.

«Microsoft et Nintendo ont négocié et signé un accord sur dix ans pour porter tous les Call of Duty aux joueurs Nintendo – le même jour que sur Xbox avec une parité totale des fonctionnalités et des contenus – pour qu’ils puissent profiter de l’expérience Call of Duty comme les joueurs Xbox et PlayStation», indique le communiqué. «Nous sommes engagés à fournir un accès à long terme à Call of Duty sur les autres plateformes de jeu, apportant plus de choix et de compétitivité sur le marché du jeu vidéo», ajoute-t-il.

Un rachat qui préoccupe

Cette annonce intervient dans le cadre du projet d’acquisition de l’éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft. Une méga fusion à plus de 68 milliards de dollars annoncée en janvier 2022 qui inquiète Sony, qui s’oppose au rachat par crainte de voir les licences d’Activision devenir exclusives à la Xbox. Elle est aussi dans le viseur des divers régulateurs du marché. L’autorité américaine de la concurrence (FTC) a en effet lancé en décembre des poursuites pour bloquer l’opération. L’Union européenne, quant à elle, a ouvert une enquête pour savoir si l’acquisition rendrait les jeux d’Activision exclusifs à la console Xbox de Microsoft, tandis que l’autorité britannique de la concurrence (CMA) a émis, début février, à son tour des craintes sur l’impact négatif pour les consommateurs.

L’accord entre Microsoft et Nintendo peut laisser présager l’arrivée d’une console plus puissante que la Nintendo Switch, plus à même de faire tourner de futures versions de «Call of Duty», d’autant que le communiqué promet «une parité totale des fonctionnalités et des contenus» avec les versions du jeu pour Xbox ou PlayStation.

