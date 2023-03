Microsoft Teams animera des avatars 3D grâce à la voix

«Ce n’est pas binaire, donc je peux choisir comment je veux me montrer, que ce soit par vidéo ou par avatar, et il y a une variété d’options personnalisées pour choisir comment vous voulez être présents dans une réunion. Nous sommes capables d’interpréter vos signaux vocaux pour animer cet avatar, afin qu’il se sente présent et qu’il ait l’impression d’être là avec vous», avait déclaré Katie Kelly, chef de produit principal de Microsoft Mesh, en 2021, au site The Verge.