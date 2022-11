Logiciel : Microsoft Teams introduit le langage des signes

De plus en plus présents dans notre quotidien, les appels en vidéo ont eu des conséquences diverses sur le monde du travail, surtout depuis le Covid-19. Certains de leurs aspects ont été adaptés, principalement du côté de l’accessibilité. Et c’est dans ce sens que Microsoft Teams simplifie depuis peu les réunions en langue des signes.