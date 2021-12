Windows : Microsoft tente de dissuader de télécharger Chrome

Le navigateur Edge affiche des alertes lorsque les internautes se rendent sur la page de téléchargement du logiciel concurrent édité par Google.

Microsoft a trouvé un nouveau moyen pour stopper la progression du navigateur web Chrome du concurrent Google et inciter les utilisateurs de Windows à se servir à la place de son logiciel maison Edge, successeur d’Internet Explorer installé par défaut sur Windows 10 et 11. Après avoir notamment rendu plus complexe la configuration d’un autre navigateur dans les paramètres du dernier système d’exploitation pour PC, la firme de Redmond a commencé à afficher des alertes lorsque les internautes se rendent sur la page de téléchargement de Google Chrome depuis le navigateur web Edge, a repéré le site spécialisé Neowin.