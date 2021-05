Informatique : Microsoft tire un trait sur le système Windows 10X

Le géant de la tech abandonne son système d’exploitation qui se voulait une alternative à Chrome OS de Google. Il sera recyclé dans Windows 10.

«Après une année d’exploration et de conversations avec les clients, nous avons compris que la technologie de Windows 10X pouvait être utile de plus de façons et servir plus de clients que nous l’avions imaginé. Nous avons conclu que la technologie 10X ne devrait pas être confinée à un sous-ensemble de clients», explique John Cable, vice-président de la division Windows, à propos de ce système d’exploitation allégé qui devait aussi être une alternative au système Chrome OS de Google.