Windows 11 : Microsoft trahit sa promesse avec ses nouveaux émojis

Le géant technologique avait promis plus de 1800 nouveaux émojis 3D sur la dernière version de son système d’exploitation, mais un premier aperçu déçoit les utilisateurs.

La version 3D des émojis ne correspond plus à celle apparue dans la dernière build de Windows 11.

Absents au lancement de Windows 11, les plus de 1800 nouveaux émojis 3D promis pour le système Windows et les logiciels Teams et Office viennent de finalement pointer leur nez en version Insider dans la dernière build 22478 dans le canal Dev. Mais loin de correspondre à ceux qui ont fait l’objet d’une campagne marketing, ces derniers mois (voir ci-dessous), ce premier échantillon déçoit les fans de ces émoticônes.