Accès internet : Microsoft veut connecter via satellite des régions reculées

Microsoft a annoncé mercredi prévoir de faciliter l’accès à Internet via satellite pour 10 millions de personnes dans le monde dont la moitié en Afrique, dans le cadre d’efforts visant à combler la fracture numérique persistante entre riches et pauvres. Le géant de la tech entend mener ce projet immédiatement, afin d’apporter un accès à l’Internet pour la première fois à des régions reculées en Egypte, au Sénégal ou encore en Angola, a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, en marge d’un sommet à Washington réunissant 49 dirigeants africains. «L’Afrique ne manque pas de talents mais il y a un manque énorme d’opportunités», a affirmé M. Smith, se disant impressionné par les ingénieurs à Nairobi et Lagos.

Dans le cadre de ce partenariat avec le fournisseur Viasat, Microsoft vise aussi à faciliter l’accès à Internet à des pays comme le Guatemala ou le Mexique, ainsi que le Nigeria et la République démocratique du Congo. Selon M. Smith, l’un des problèmes majeurs est l’accès à l’électricité, alors que près de la moitié du continent africain n’en dispose pas forcément de manière fiable. «Pour ceux qui n’y sont jamais allés ou ne pensent pas trop à l’Afrique, c’est difficile à croire», a-t-il affirmé, en estimant que «l’électricité avait été l’invention la plus importante du XIXe siècle». Microsoft entend concentrer ses efforts pour trouver des moyens pas chers pour faciliter l’accès à l’électricité et l’Internet dans les régions les plus reculées, a-t-il assuré.