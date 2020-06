États-Unis

Microsoft veut former 25 millions de personnes au numérique

Le géant californien va proposer des outils de formation et des certifications attestant de la maîtrise de cloud Azure et de la suite Microsoft 365.

L’initiative consiste en la mise à disposition d’outils d’information et de formation via les plateformes du groupe (dont LinkedIn et GitHub) et propose aussi d’obtenir des certifications attestant de la maîtrise des outils Microsoft (cloud Azure, suite Microsoft 365, etc.). Les personnes qui peuvent prouver que leur emploi a été affecté par la pandémie bénéficieront de réductions substantielles.