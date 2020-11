Jeux vidéo : Microsoft veut transformer le téléviseur en console

La firme américaine planche sur une app pour smart TV donnant accès à son service de cloud gaming xCloud.

Accéder à la plateforme de cloud gaming xCloud directement sur le téléviseur pour jouer à la centaine de jeux vidéo issus du catalogue de la Xbox. Tel est le service proposé par l’app pour smart TV sur laquelle planche Microsoft. Elle devrait être disponible dans le courant de l’année prochaine. C’est du moins ce qu’a indiqué Phil Spencer, patron de la division Xbox, au cours d’un entretien accordé au site spécialisé The Verge . «Vous en saurez plus au cours des douze prochains mois. Je pense que rien ne peut nous empêcher de développer cela», a-t-il dit.

Pour rappel, xCloud, que la firme a inclus dans son abo Game Pass Ultimate, fonctionne déjà sur les mobiles Android. Il doit être porté sur iOS en 2021 sous la forme d’une application web pour navigateur, comme l’ont récemment fait les services Luna d’Amazon, GeForce Now de Nvidia, suivis par Google Stadia.

Est-ce que cela sonne le glas des consoles traditionnelles? «Je ne pense pas que le streaming fera disparaître les consoles et les appareils de jeux physiques. Nous devons toutefois nous montrer agiles et être à l’affût de ce que veulent les joueuses et joueurs», a ajouté Phil Spencer.