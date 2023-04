Miel: la lutte anti-fraude de l’UE jugée insuffisante

La proposition de l’exécutif européen vise à durcir les «normes de commercialisation» pour de nombreuses catégories agroalimentaires, dont le miel, afin «d’aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés». Pour le miel, mais aussi les fruits à coque, fruits secs, bananes mûres ou encore fruits et légumes transformés (salades emballées...), le ou les pays d’origine devront être mentionnés. «Ce n’est pour le moment pas obligatoire (...) un simple étiquetage «UE» et «hors-UE» est possible, sans origines exactes», souligne une porte-parole de la Commission, Miriam Garcia Ferrer.