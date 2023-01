Mieux gérer ses émotions pour ne pas perdre la tête

Des reportages montrant des gens dans des hôpitaux, en zones de guerre, ou lors de tremblements de terre ont été projetés à des volontaires, ainsi que des vidéos sans contenu émotionnel. L’approche novatrice des chercheurs consistait à utiliser des images réelles, non des films, et d’observer ce qu’il se passe non pas pendant, mais après le visionnage.

Les anxieux plus touchés

«Il y a une réponse plus forte chez les aînés, et davantage encore chez les plus anxieux», relate Sebastian Baez Lugo, premier auteur des travaux. Une région notamment, entre l’amygdale et le cortex cingulaire postérieur – un endroit particulièrement touché en cas d’Alzheimer –, «est durablement contaminée par la souffrance des autres».