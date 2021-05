Suisse romande - Mieux que la livraison: un chef à domicile

L’application Chef at Home permet d’engager un cuisinier de la région pour qu’il prépare un repas chez le client. Deux utilisateurs racontent leur expérience.

Avoir un chef chez soi n’est plus réservé aux riches. C’est même presque aussi simple que de commander à manger via une application de livraison à domicile. Il faut juste s’y prendre un peu à l’avance. Et fournir soi-même les boissons.

Simon Progin, à Fribourg, et Emma Piccioloni, à Lausanne, ont tous deux testés la nouvelle plateforme romande Chef at Home. «Nous cherchions un moyen de marquer le coup à l’occasion de l’anniversaire de ma maman», explique Simon. Parmi la quinzaine de chefs disponibles, il a choisi Grégory Halgand, à la tête des cuisines de l’Hôtel du Golf de la Gruyère.

Le chef Grégory Halgand, en pleine préparation d’un repas chez un particulier. Chef at Home

Quant à Emma, c’est un repas entre amis qui la motivera à faire appel au chef Frédérique Breton, du 1424, à Champagne (VD).

Comme au resto

«On est à la maison, donc c’est un peu bizarre de s’y faire servir, confie Simon. On a presque envie d’aider à faire la vaisselle!»

«Avec mes amis, on appréhendait un peu la soirée, de peur que ce soit gênant, déclare Emma. Mais au final, tout s’est très bien passé. Le chef nous a mis à l’aise, il est venu nous expliquer ses plats et on a passé un très bon moment.»

«Le chef a même été réceptif à nos demandes d’adaptation du menu, explique Simon Progin. Vu que c’était pour un anniversaire, nous voulions que le dessert soit un gâteau. Le chef a pris note et s’est adapté en conséquence.»

Une soirée qui s’organise

Engager un chef, ça ne se fait toutefois pas comme on commanderait une pizza. Il faut anticiper un petit peu. Un ou deux jours avant le repas, les cuisiniers ont contacté nos deux témoins pour leur demander s’ils avaient encore des demandes particulières ou des allergies alimentaires. «Le chef nous a aussi demandé si on avait suffisamment de vaisselle et de couverts pour le menu», déclare Emma.

Puis, le jour-J, à l’heure convenue, le professionnel débarque avec son matériel et les ingrédients. Après une visite guidée de la cuisine, il vous laisse et il s’occupe de tout, même de la vaisselle.

«Les plats se sont enchaînés, ni trop vite, ni trop lentement, déclare Simon. Et dans cette configuration, une interaction avec le chef est possible, ce que le restaurant ne permet pas.

L’interaction avec le chef (ici Grégory Halgand) est possible. Celui-ci se fait un plaisir de partager ses connaissances avec les convives. Chef at Home

«On a pu lui poser plein de questions», poursuit Emma. Simon abonde dans son sens: «On a vraiment un contact privilégié. On lui a demandé comment il avait préparé certains éléments du menu afin de pouvoir les refaire.»

Dès 65 francs par tête

Tant Emma que Simon ont payé chacun 95 francs par personne pour leur menu à trois plats. Sans les boissons toutefois. Ainsi, chacun est à même de boire ce qui lui plaît et de concevoir l’accord mets-vin.

Sur Chef at Home, il y a le prix des menus commencent à 65 francs par personne. Une quinzaine de chefs sont actifs sur la plateforme qui propose, par ailleurs, des cours de cuisine et de pâtisserie à domicile.