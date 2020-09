Mieux que le tourisme durable, le tourisme régénérateur

À quoi ressemblera le tourisme post-coronavirus?

Certains acteurs du secteur prévoient un retour au voyage plus vert et plus intelligent. Avant la pandémie, on parlait de tourisme durable. Pour rappel, il vise à respecter l’environnement en limitant l’empreinte carbone et en respectant le bien-être de la population locale. Désormais, on parle de tourisme régénérateur. Terme qui désigne le fait de laisser un endroit dans un meilleur état qu’on l ’ a trouvé.