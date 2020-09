Le championnat de hockey va reprendre le premier octobre – sans spectateurs aux places debout et avec une capacité maximale fixée aux deux tiers de la capacité des places assises – mais les clubs helvétiques sont toujours en position très inconfortable sur le plan économique.

Le championnat de hockey sur glace, comme prévu, reprendra bien le 1 er octobre. Avec même un peu plus de public que prévu dans les patinoires. Mercredi après-midi, le Conseil fédéral a accepté que les clubs de hockey, comme ceux de football, puissent exploiter les deux tiers de leur capacité en places assises à compter du mois prochain. Il était initialement prévu que les clubs de hockey ne puissent remplir leur stade pour la moitié de leur capacité assise. Reste que la décision finale reviendra aux cantons et ceux-ci pourront, si la situation épidémiologique l’impose, fixer des affluences moins importantes.

Malgré la décision positive du Conseil fédéral de placer les clubs de football et de hockey sur un pied d’égalité concernant la capacité maximale de spectateurs, les dirigeants des formations de hockey ne parviennent pas à s’en réjouir et demeurent pessimistes.

«Les 2/3, c’est effectivement mieux que ce à quoi nous nous attendions mais cela reste éloigné de ce que nous espérions, regrette la co-présidente du HC Bienne, Stéphanie Mérillat. Avec notre concept de protection sanitaire, nous avions toutefois préconisé une solution qui nous aurait permis de remplir toutes nos places assises, soit 5300 en l’état actuel après transformation des places debout. Au final, nous devrons nous contenter de 3600 places (ndlr: 3533 sièges). Nos frais de fonctionnement vont rester identiques tandis que nos revenus seront moindres. Les dommages économiques seront donc élevés et nous devrons certainement trouver du soutien, possiblement auprès de la Confédération. Nous étions suspendus à la décision du jour, nous allons désormais pouvoir valider un budget définitif avec les chiffres concrets à disposition.» Au HC Bienne, qui table en temps normal sur une moyenne de 5'000 spectateurs par match, la perte pourrait s’élever à 2-3 millions de francs pour la saison.

Perte possible de 7 millions à Fribourg

Pour Raphaël Berger, directeur général de FR Gottéron, la situation reste alarmante et les mesures annoncées ne correspondent pas aux attentes des clubs. « Le positif est que nous avons réussi à faire entendre notre voix en obtenant le même traitement que le football avec des stades en plein air (ndlr: initialement 50% de la capacité pour le hockey). Par contre, le souhait de tous les clubs était de pouvoir utiliser le 100% des places assises. A Fribourg, nous ne pourrons proposer que 5000 des 7500 places assises que compte désormais notre patinoire après transformation des places debout. Notre perte par rapport à notre planification sera d’environ 7 millions de francs (ndlr : prévision sans plan de mesures d’économies interne ni aide extérieure).»

A Berne, le CEO Marc Lüthi a confié à la Berner Zeitung qu’il s’attendait à une perte d’environ 5 millions de francs pour la saison. Le club de la capitale, qui affiche depuis des années une moyenne de spectateurs avoisinant les 17'000 personnes, verra sa capacité réduite de plus de 10'000 fans par match, soit environ 6000 spectateurs avec les directives en vigueur dès le 1 er octobre.

Les joueurs passeront-ils à la caisse?

Et maintenant, au tour des joueurs de baisser leurs salaires pour adoucir la facture finale? «Des économies, nous devrons en faire, assure Stéphanie Mérillat. Nous avions déjà évoqué différents scénarios avec les joueurs au début de la crise et il est probable qu’ils devront faire des concessions cette saison.»

Du côté de Fribourg, comme partout ailleurs sans doute, un plan d’économie touchera l’ensemble du club et des aides seront vraisemblablement sollicitées auprès de la Confédération. Les joueurs ne passeront donc pas entre les gouttes.

Reste encore une problématique à régler rapidement: qui, parmi les abonnés, pourra assister aux matches? «La quasi-totalité des clubs a déjà vendu plus d’abonnements que de places à disposition et se trouve devant la même problématique, prévient Raphaël Berger. C’est un des points à régler en priorité, tout comme l’application des concepts sanitaires et de sécurité.» Un peu partout, il y aura des déçus.