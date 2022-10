Genève: Mieux soigner le cancer grâce à une approche «sur mesure»

Deuxième cause de mortalité chez l’adulte, chaque année, 45’000 cancers sont diagnostiqués en Suisse. Si les tumeurs se traitent de mieux en mieux, elles prennent des formes de plus en plus variées. «Il faut arrêter de penser que tous les cancers se soignent de la même manière», a résumé lundi le Dr Alfredo Addeo, chef du service d’oncologie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).