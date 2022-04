Covid-19 en Suisse : Mieux soutenir les entreprises touchées par une épidémie

En réponse à la crise du Covid-19, une initiative populaire a été lancée pour que les milieux durement touchés par les restrictions puissent être indemnisés plus facilement.

Les branches les plus fortement touchées par la pandémie de Covid-19 en Suisse s’allient pour lancer une initiative populaire visant à améliorer le système de dédommagements en cas d’épidémie. Le comité réunit des représentants de l’hôtellerie-restauration, diverses PME et est soutenu par des représentants de tous les grands partis, à l’exception des Vert’libéraux.

Renforcer la cohésion

Le comité pense aussi que le système d’aide pourrait rendre plus acceptable la mise en place de mesures de lutte contre une épidémie. «Des centaines de milliers de personnes en Suisse se sont senties abandonnées et privées de leurs moyens économiques durant la pandémie», est-il écrit dans l’argumentaire. «Cette situation est à l’origine de graves injustices qui ont généré colère et frustration. Des dédommagements réglementés renforcent le soutien à la politique, mais aussi la cohésion au sein de la population.»