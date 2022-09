Crise énergétique : Mieux vaut de l’air pollué plutôt que froid, admet le Conseil fédéral

Car le mazout pollue l’air et émet du CO₂ plus fortement que le gaz. Or, les entreprises doivent payer des pénalités si elles émettent trop de ces substances. «Le Conseil fédéral a donc assoupli les dispositions des ordonnances sur le CO₂ et sur la protection de l'air de sorte que les entreprises ne soient pas pénalisées», annonce-t-il dans son communiqué.