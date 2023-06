Mieux vaut éviter ces cosmétiques pendant l’été

L’addition de certains cosmétiques et du soleil peut sensibiliser l’épiderme et causer des réactions cutanées comme des coups de soleil ou des taches.

L’addition de certains cosmétiques et du soleil peut mettre à mal la barrière cutanée et sensibiliser l’épiderme. Quels sont alors les produits de beauté à éviter quand il fait chaud et ensoleillé?

Le rétinol

S’il est un des ingrédients pour lutter contre le vieillissement de la peau et l’acné, le rétinol ne doit être utilisé que le soir et la nuit. En effet, il s’agit d’un exfoliant chimique dont les actifs desséchants et irritants continuent d’agir après l’application. «Ce processus de séchage élimine la barrière naturelle d’huiles protectrices de l’épiderme, le laissant sans défense contre les rayons du soleil. Cela signifie que l’exposition aux UV est intensifiée et que les risques de dommages sont considérablement accrus», précise le Dr Danielle Gronich, biologiste cellulaire et esthéticienne au magazine «Who What Wear». Elle conseille d’ailleurs de porter de l’écran total par-dessus ou éviter d’utiliser des produits contenant du rétinol durant l’été.

Les exfoliants chimiques

Les exfoliants chimiques à base d’AHA (l’acide glycolique) et de BHA (l’acide bêta-hydroxylé et l’acide salicylique) sont idéaux pour unifier le teint et lutter contre la peau grasse. Toutefois, leur pouvoir asséchant sensibilise et expose davantage la peau aux dommages causés par les UV. «Les acides exfoliants tels que lactique, glycolique et salicylique ôtent les cellules mortes à la surface de la peau, laissant la couche inférieure, alors en première ligne, sans défense face aux UV», indique le Dr Barbara Sturm, à la tête de la marque de cosmétique du même nom, à «Vogue». «Utilisez-les le soir avant votre crème hydratante et portez de la crème solaire en journée», rappelle Danielle Gronich.

Les produits contre l’acné

De nombreux cosmétiques visant à lutter contre l’acné contiennent du peroxyde de benzoyle, qui assèche la peau. «Cet ingrédient empêche l’épiderme de pouvoir se défendre naturellement contre les rayons UV, en particulier les rayons UVB. Ces actifs peuvent entraîner l’apparition de taches brunes qui peuvent prendre des mois à s’estomper, en particulier pour les peaux les plus foncées», précise Danielle Gronich.

Les huiles essentielles

En plus de sentir bon, les huiles essentielles possèdent de nombreuses propriétés (réparatrices, apaisantes, purifiantes, tonifiantes ou décongestionnantes). Cependant, associées au soleil, elles peuvent devenir irritantes et provoquer diverses réactions comme des rougeurs, des pigmentations ou des brûlures.

Le parfum