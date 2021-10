Coronavirus : «Mieux vaut se faire vacciner» dit la nouvelle campagne de l’OFSP

La Confédération lance une nouvelle campagne d’information. Baptisée «Mieux vaut se faire vacciner», elle vise en particulier les adolescents et les jeunes adultes.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) lance ce lundi une nouvelle campagne d’information destinée aux adolescents et aux jeunes adultes. Intitulée «Mieux vaut se faire vacciner» et diffusée via des affiches et sur les réseaux sociaux, cette campagne s’inspire des comportements des jeunes durant leurs loisirs et de leur réalité au quotidien.