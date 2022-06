Huiles de poisson: attention : Mieux vaut trois fois du poisson gras que des capsules d’oméga 3

Un cardiologue genevois a étudié les effets secondaires des huiles de poisson, populaires sous forme de capsules. Elles augmentent les troubles du rythme cardiaque.

Car celles-ci ont la cote. Selon une étude réalisée à Lausanne et citée par la fondation, «près de 10% de la population en consomme régulièrement, elles sont en vente libre et ont bonne réputation». Sur internet, les entreprises qui les vendent ne lésinent pas sur les promesses: «Des études ont révélé que les Esquimaux, qui consomment beaucoup de poissons des mers froides, sont peu sujets aux perturbations cardiovasculaires». On trouve encore que ces capsules «contribuent au bon fonctionnement du cerveau et au maintien d’une vision normale.»