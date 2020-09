Télévision : Film «Mignonnes»: Netflix accusé de sexualiser des enfants

Des internautes américains, notamment au sein du camp conservateur, estiment que le film français, mis en ligne par Netflix aux USA, contribue à sexualiser les enfants.

Des milliers d’internautes ont appelé jeudi, via les réseaux sociaux, à boycotter Netflix, accusé d’avoir mis en ligne «Mignonnes», qui sexualise, selon eux, les enfants héroïnes de ce film français. Plus de 200’000 tweets ont utilisé le mot-clé #CancelNetflix.

Une première vague de critiques, en août, avait amené Netflix à retirer un visuel utilisé pour promouvoir le film, intitulé «Cuties» en anglais et qui est sorti en salles à la mi-août en France, avant d’être mis en ligne aux Etats-Unis mercredi. La plate-forme de vidéos en ligne avait aussi présenté ses excuses pour avoir utilisé un visuel «inapproprié», selon elle.

Prix de réalisation

Le film, qui a reçu un prix de réalisation au prestigieux festival américain de Sundance, évoque l’histoire d’Amy, une Parisienne de 11 ans, qui doit jongler entre les règles strictes de sa famille sénégalaise et la tyrannie de l’apparence et des réseaux sociaux, qui joue à plein chez les enfants de son âge.

«L’hypersexualisation de filles (et de garçons) est écoeurante», a tweeté Omar Navarro, autre politicien républicain. «C’est répréhensible sur le plan moral et éthique. Les pédophiles, les violeurs d’enfants et les pervers se régaleraient avec #Cuties».