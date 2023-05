Migrants bloqués dans un no man’s land entre Pologne et Biélorussie

Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Un groupe de migrants, dont des femmes et des enfants, reste bloqué à la frontière polono-biélorusse, ont indiqué lundi les gardes-frontières polonais accusés par des activistes de ne pas laisser ces migrants demander l’asile en Pologne.

Battus ou blessés par des agents biélorusses

Selon des militants présents sur place, le groupe à la frontière comprend des personnes originaires de Syrie, d’Irak et du Congo, et compte 11 enfants. L’ONG Grupa Granica, qui porte assistance médicale et légale aux immigrés à la frontière polono-biélorusse, maintient de son côté que les migrants, bien qu’ils n’aient pas franchi la clôture, se trouvent bien sur le territoire polonais.