Italie : Migrants bloqués en mer: début du procès de Matteo Salvini

L’homme politique avait empêché près de 150 migrants, sauvés en mer, de débarquer en 2019.

Matteo Salvini est accusé de séquestration de personnes et d’abus de pouvoir pour avoir interdit le débarquement de 147 migrants en août 2019.

M. Salvini est accusé de séquestration de personnes et d’abus de pouvoir pour avoir interdit le débarquement de 147 migrants secourus en mer par l’ONG Open Arms en août 2019. Il avait refusé pendant six jours d’accorder un port sûr au navire de l’ONG espagnole qui mouillait au large de la petite île italienne de Lampedusa (au sud de la Sicile) alors que les conditions à bord s’aggravaient.

Pour le bien de l’Italie

Les migrants n’avaient été autorisés à débarquer que grâce à une ordonnance émise par la justice sicilienne après une inspection à bord qui avait confirmé la gravité de la situation sanitaire sur le navire surpeuplé. Connu pour ses déclarations controversées, notamment sur l’immigration, M. Salvini a été vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur dans le premier gouvernement de Giuseppe Conte, de juin 2018 à septembre 2019.

Il assure avoir agi pour le bien de l’Italie et pour dissuader les migrants de s’embarquer sur les côtes africaines pour une dangereuse traversée de la Méditerranée, soulignant que la décision avait été validée par le gouvernement de l’époque et M. Conte.

L’accusation a demandé que M. Conte figure sur la liste des témoins, ainsi que Luciana Lamorgese et Luigi Di Maio actuellement respectivement ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères. «Voici le tribunal de la prison de Palerme», a tweeté depuis la salle d’audience M. Salvini avec une photo de lui-même debout devant une cellule réservée à certains accusés. «Le procès voulu par la gauche et les fans de l’immigration illégale commence: combien cela va-t-il coûter aux citoyens italiens?»