Migrants: La Finlande pense à fermer sa frontière avec la Russie

Nombre assez bas, mais hausse significative

Les gardes-frontières ont recensé 39 personnes arrivées à la frontière sud-est lundi, soit plus que les 34 enregistrées sur l’ensemble de la semaine passée.

Irak, Somalie, Yémen

Après le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, la Finlande a assisté à une hausse des arrivées, à sa frontière avec la Russie, de personnes sans visa, essentiellement des Russes et Ukrainiens. «Il y a eu des changements dans les nationalités des arrivants», a dit Mari Rantanen.

Les migrants venant du Proche-Orient et d’Afrique sont plus nombreux, a dit Mikko Lehmus, responsable de l’unité d’analyse des gardes-frontières finlandais. L’Irak, la Somalie et le Yémen sont les trois principaux pays d’origine des arrivants sans papiers, a-t-il précisé, lui qui a constaté ce changement de profil «à la fin de l’été».