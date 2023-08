Migrants: MSF dénonce la situation à la frontière italo-française

Côté italien, la situation n’est pas meilleure. «Pour ceux qui sont refoulés à la frontière française et pour ceux qui sont en transit à Vintimille, l’accès aux services essentiels est extrêmement limité», les autorités italiennes ayant fermé le seul centre d’accueil qui existait dans cette région. Ces personnes «sont contraintes de dormir dans la rue, dans des immeubles abandonnés ou des refuges de secours. Cette situation les expose à la marginalisation, aux abus, au mauvais temps, aux risques pour la santé en les privant d’un accès aux services d’hygiène, à l’eau propre ou un abri approprié», poursuit MSF.

Situation d’extrême vulnérabilité

La majorité des personnes soignées par MSF se trouvaient «dans des situations d’extrême vulnérabilité», souligne l’ONG, rappelant que beaucoup d’entre elles avaient effectué des voyages «traumatisants» pour venir d’Afrique en Europe. Les affections dermatologiques, de l’appareil musculaire et osseux et les troubles neurologiques sont les trois principales pathologies constatées par MSF auprès des migrants soignés. Parmi ces derniers, la majorité provenait de Côte d’Ivoire, de Guinée et du Cameroun.