France : Migrants noyés dans la Manche: neuf nouvelles mises en examen

Neuf hommes ont été mis en examen, notamment pour «homicide involontaire», et cinq d’entre eux écroués dans l’enquête sur le naufrage de migrants dans la Manche qui a fait 27 morts en novembre.

Vingt-sept migrants étaient morts le 24 novembre 2021 dans le naufrage de leur bateau pneumatique au large de Calais (photo d’illustration). AFP

«Neuf hommes, âgés de 21 à 41 ans» et présentés jeudi à un juge d’instruction, ont «été mis en examen notamment des chefs d’homicide involontaire, blessures involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, association de malfaiteurs et aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers», a indiqué une source judiciaire à l'AFP, vendredi. «Cinq d’entre eux ont été placés en détention provisoire et quatre sous contrôle judiciaire.»

Filière afghane

Ils sont soupçonnés, selon une source proche du dossier, d’être à différents degrés impliqués en tant que chauffeurs, passeurs ou logeurs, notamment dans une filière afghane d’immigration clandestine en lien avec le naufrage. Une dixième personne avait déjà été mise en examen et écrouée mercredi dans cette information judiciaire.

Au total, 15 personnes – 13 hommes et deux femmes – avaient été interpellées dimanche et lundi, comme l’avaient annoncé «Le Parisien» et RTL. Cinq avaient été libérées sans poursuite à ce stade.

Deux seuls rescapés

Vingt-sept migrants âgés de 7 à 46 ans – 16 Kurdes d’Irak, un Kurde d’Iran, 4 Afghans, 3 Éthiopiens, une Somalienne, un Égyptien et un Vietnamien – étaient morts le 24 novembre dans le naufrage de leur bateau pneumatique au large de Calais, alors qu’ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Deux passagers seulement, un Kurde irakien et un Soudanais, avaient pu être secourus.

Explosion des traversées

Ce naufrage, le plus meurtrier depuis que les migrants tentent de traverser la Manche, avait suscité un vif émoi en Europe et relancé les tensions entre la France et le Royaume-Uni. Selon le ministère français de l’Intérieur, les tentatives de traversées clandestines de la Manche par des migrants voulant rejoindre les côtes britanniques ont explosé au premier semestre 2022, après une année 2021 déjà record.

Entre le 1er janvier et le 13 juin 2022, «777 événements de traversées et tentatives de traversées en «small boats» impliquant 20'132 candidats (+68% par rapport à la même période en 2021) ont été recensés» par les autorités.

Tentatives mortelles

En 2021, ces tentatives de traversées, généralement en bateau pneumatique, au départ du littoral nord entre Calais et Dunkerque avaient atteint un «record», avec 52'000 personnes l’ayant tentée et 28'000 migrants l’ayant réussie, selon les données du ministère de l’Intérieur communiquées en janvier. Selon la préfecture maritime, un total de 38 migrants sont morts en 2021 en tentant de rallier l’Angleterre par la mer depuis le littoral nord de la France, dont les 27 du naufrage du 24 novembre.