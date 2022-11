Commerce : Migros champion des rappels de produits sur trois ans

Le dominical a demandé au Bureau fédéral de la consommation (BFC) une liste de tous les avis de sécurité qui ont été envoyés entre janvier 2020 et octobre 2022. Au total, 359 produits ont dû être retirés de la vente en Suisse durant cette période. Trente-sept d’entre eux provenaient de Migros. Coop, par exemple, n’a dû rappeler que neuf produits durant la période mentionnée. Dans le reste du classement, on retrouve Lidl (8), Globus (6) et Denner (6), la filiale de Migros.

Interrogé, le service de presse de Migros indique que «la qualité irréprochable des produits, la sécurité des produits et la santé de nos clientes et clients» sont au centre de la gestion de la qualité de Migros. L’entreprise ne commente pas non plus la comparaison avec la concurrence. «Nous ne connaissons pas les raisons des rappels de nos concurrents et ne pouvons donc malheureusement pas nous prononcer à ce sujet», déclare un porte-parole.