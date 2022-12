Zurich : Migros cherche sa voie et deux nouveaux directeurs

Le géant orange pose des jalons pour l’avenir et cherche deux nouveaux chefs.



Le siège de la Migros à Zurich. DR

Il y a quelques jours, onze organes de Migros, les conseils d’administration de la centrale et des dix coopératives, ont donné leur feu vert aux projets de fusion dans le secteur des supermarchés, que la «Schweiz am Wochenende» avait révélés. La réalisation peut donc commencer. Car le profit a diminué, l’activité supermarché, qui avec un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de francs est l’activité principale du monde Migros, souffre de multiples entités régionales, par exemple dans la logistique ou l’informatique. Le regroupement promet des gains d’efficacité, mais il devrait être nettement plus compliqué qu’il n’y paraît à première vue. Les obstacles organisationnels et réglementaires sont élevés, rappellent les sceptiques. Certains connaisseurs de Migros considèrent la mise en œuvre comme pratiquement impossible.

À la centrale Migros par contre, c’est l’optimisme qui domine. Les dirigeants de Migros ont désormais «lancé un projet commun dans le but de simplifier et d’organiser plus efficacement les activités de supermarché de Migros», explique le porte-parole de Migros Marcel Schlatter. Et il promet: «Les clientes et les clients doivent à l’avenir profiter d’une offre encore meilleure en termes de rapport qualité-prix.» Le projet est élaboré par un groupe de travail paritaire composé de quatre personnes issues des deux camps, de la centrale et des dix coopératives régionales. Des représentants des coopératives de Suisse orientale, du Tessin et de Genève ainsi que de la société des marchés spécialisés, souvent citée comme modèle pour la nouvelle unité de supermarché, y participent. Le groupe de travail est dirigé par un représentant de Migros Lucerne.

Deux postes à pourvoir

La création d’une entreprise indépendante pour les activités de supermarché a également des conséquences sur le personnel. En effet, il y a désormais deux postes de haut niveau à pourvoir au sein du siège zurichois. On cherche d’une part le successeur de Fabrice Zumbrunnen, le patron de la FCM qui quitte son poste, et d’autre part une tête pour la nouvelle unité de supermarché qui doit être rattachée à la FCM et donc à la centrale, selon le projet proposé. Cette double vacance redistribue les cartes.

Les observateurs s’attendent à ce que des décisions concernant le personnel et les structures soient prises au premier trimestre 2023. Migros elle-même ne veut pas se mouiller. Le groupe de travail doit maintenant «approfondir la procédure à suivre pour la mise en place de la nouvelle organisation des supermarchés, de sorte que les organes Migros concernés puissent prendre les autres décisions l’année prochaine», comme le formule le porte-parole de l’entreprise Marcel Schlatter.

