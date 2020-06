Zurich

Migros détruit des cabas au motif jugé trop sexiste

Des sacs en papier conçus spécialement pour la période de pandémie ont été mis au pilon. Les créatrices sont déçues.

Des emballages drôles: c’est ce que Migros avait commandé aux artistes féminines du trio Mickry 3 au début de la période de semi-confinement. Dans cette optique, les designers ont créé une série de dessins mettant en scène une femme dénudée et un chat. On y découvrait le matou jouant à des jeux innocents avec sa maîtresse ou encore buvant un café, comme cela a pu être le cas dans de nombreux foyers lorsqu’il était conseillé de rester chez soi. Or, le 25 mai, les cabas, qui avaient été imprimés et livrés dans des filiales de Migros à Zurich, ont été retirés puis détruits, car jugés trop sexistes, révèle le «Tages-Anzeiger».