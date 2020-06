Suisse

Migros donnera une seconde vie aux emballages plastiques

Le géant orange introduira dès fin juin un sac de collecte pour les emballages plastiques. Les déchets ainsi collectés seront recyclés et utilisés pour produire de nouveaux emballages.

Les clients pourront déposer leurs déchets plastiques pour qu'ils soient utilisés pour fabriquer de nouveaux emballages pour les produits de M-Industrie. L'innovation permet de donner une seconde vie aux plastiques jusqu'à présent peu ou pas recyclés comme les films et et sacs en plastique, pots de yaourt, flacons de gel douche, etc. À noter que les emballages PET ne doivent pas être inclus et continueront à être récoltés séparément.