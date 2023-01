Consommation : Migros enregistre 30 milliards de chiffre d’affaires

Trente milliards. C’est le montant du chiffre d’affaires du groupe Migros , qui a franchi cette barre pour la première fois. Cela correspond à une augmentation de 3,9%. Les principaux moteurs de ce montant record sont les secteurs du voyage, des loisirs et de la restauration, soit ceux qui avaient le plus souffert durant la pandémie.

Ainsi, les deux marques Hotelplan et Vacances Migros ont enregistré, en juillet et en août, davantage de réservations que pendant la période équivalente de 2019. Interhome, loueur d’appartements de vacances, a pu clôturer 2022 avec le meilleur chiffre d’affaires de ses 57 ans d’existence. Dans l’ensemble, le groupe Hotelplan a réalisé un chiffre d’affaires net de 1,435 milliard, soit 122,5% de plus qu’en 2021.

Hausse du commerce en ligne

Le commerce en ligne a également pris l’ascenseur avec une progression de 15,3% à 3,737 milliards de francs. Digitec Galaxus a de nouveau affiché une forte croissance de 7,4%, soit 2,206 milliards de francs. En revanche, le commerce de détail a légèrement reculé de 0,2% , atteignant 23,115 milliards. Le chiffre d’affaires net des dix coopératives régionales Migros et de leurs filiales s’est élevé à 15,901 milliards, dont 1,384 milliard en provenance de ventes à l’étranger. Soit un repli de 2% par rapport à l’exercice précédent, malgré une fréquentation en hausse de 5,5% des supermarchés et des hypermarchés.

Marchés spécialisés

En revanche, Micasa, SportXX, Bike World, Do it + Garden, Melectronics et Obi ont vu leurs chiffres d’affaires reculer de 6,7% pour atteindre 1,612 milliard. La restauration, qui avait souffert des fermetures et des restrictions liées à la pandémie, a pu quant à elle augmenter ses ventes de 46,5%, atteignant ainsi 577 millions.



Le domaine d’activité santé – groupe Medbase, fitness (Movemi), Bestsmile et Misenso – a augmenté son chiffre d’affaires de 18,9% pour atteindre 746 millions. Au sein de ce domaine d’activité, le groupe Medbase a poursuivi la forte croissance de l’exercice précédent pour atteindre 523 millions, soit une hausse de 6,7%.



Quant à la Banque Migros, elle publiera ses résultats annuels détaillés le 24 janvier.