ALDI introduit un nouveau logo pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Avec le nouveau logo «Souvent, on peut me consommer plus longtemps», qui vient s’ajouter à la date de consommation recommandée (DCR), le détaillant ALDI SUISSE souhaite sensibiliser les consommateurs et éviter autant que possible que des aliments soient jetés à la poubelle. Dans un premier temps, le logo sera ainsi visible sur certains produits laitiers réfrigérés, annonce le discounter dans un communiqué.