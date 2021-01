Le groupe Migros Genève a bien encaissé l’impact de la crise du covid-19. Il a indiqué ce mardi avoir réalisé un chiffre d’affaires net hors taxes de 1,1 milliard de francs dans le canton du bout du lac, dans le district de Nyon et en France voisine. Il s’agit d’un recul de 0,5% par rapport à 2019. Au niveau national, le chiffre d’affaires de Migros a progressé de 4% à un peu moins de 30 milliards de francs.

Migros Genève explique cette baisse par les fermetures des magasins non alimentaires et des restaurants engendrées par la pandémie. De nombreux cours des Ecoles-clubs ont aussi dû être annulés. Manifestement, ces pertes ont été en partie compensées par le commerce alimentaire, mais le groupe genevois ne communique pas ses chiffres détaillés. Il observe en revanche que les clients se sont moins rendus en magasin, mais que leur fréquence d’achat a été plus élevée que d’habitude.