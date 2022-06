A Genève, la Migros menace de licencier ses 323 employés-étudiants

Accepter des conditions de travail dégradées ou être licenciés: voici le choix auquel font face les 323 étudiants employés par Migros Genève. Mardi, devant le magasin de Cornavin, une dizaine scandaient «flexibilisation, non c’est non!» Les jeunes gens ont reçu le 11 juin un congé-modification de leur employeur. Si ce contrat qui remplace l’actuel n’est pas signé au 23 juin, ils perdront leur job et le chômage les pénalisera pour avoir refusé un contrat.

L’accord actuel préconise un nombre d’heures fixes par semaine: huit, dix ou douze. Le nouveau sera effectif au 1er septembre. Il mentionne un «horaire de travail flexible entre 8 et 20 heures hebdomadaires, selon la demande». Le lieu de travail, actuellement fixé à un magasin, pourrait également varier. «Quand en une semaine tu as 30 heures de cours, 10 heures de révisions et 20 heures de Migros, tu es détruite moralement et physiquement» explique une étudiante.