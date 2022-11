Commerce de détail : Migros mise sur d’autres canaux pour recruter du personnel

Le distributeur recherche près de 2000 collaboratrices et collaborateurs, et compte sur WhatsApp et les candidatures spontanées pour les trouver.

Les magasins Migros recrutent. Barbara Héritier

Au total, 1895 emplois sont actuellement proposés par le géant de la distribution qui emploie 97’500 personnes, rapporte la «Schweiz am Wochenende». Seuls quelques postes peuvent être pourvus sans problème. «Il manque du monde partout, jamais autant de métiers n’ont été concernés, déclare Reto Parolini, chef du personnel Migros. Il manque des bouchers, des mécaniciens vélo, du personnel de service.» Il ajoute: «Nous ne souffrons plus d’un manque de personnel qualifié, mais d’une pénurie générale de main-d’œuvre.

»Trois quarts de nos employés sont des «cols-bleus», c’est-à-dire des employés de bureau, des artisans, des personnes qui ne peuvent pas exercer une activité dans un bureau confortable, mais qui doivent faire face à des conditions de travail généralement considérées comme peu attrayantes. Il s’agit de postes impliquant le travail en équipe, des emplois physiquement éprouvants, des travaux qui doivent parfois être effectués dans des environnements de travail peu agréables, comme dans des entrepôts froids.»

Départ à la retraite anticipée

Le manque de personnel est encore aggravé par l’âge de la retraite de 64 ans en vigueur chez Migros pour les hommes et les femmes. Et chez le détaillant, comme partout ailleurs, une partie des employés préfèrent partir à la retraite plus tôt que plus tard. L’âge effectif de la retraite est même relativement bas, à 62 ans.

Aujourd’hui, le défi est de taille au service des ressources humaines. Il faut recruter davantage de nouveaux collaborateurs, en éviter autant que possible la perte et en récupérer le plus possible s’ils veulent malgré tout continué à travailler. Ainsi, le service du personnel de Reto Parolini examine à nouveau les candidatures à l’aveugle lors du recrutement de magasiniers, utilise des campagnes WhatsApp et a mis en place un programme de recommandation pour les collaborateurs. Ainsi, les employés Migros qui trouvent des personnes pour des postes vacants reçoivent une récompense.

