Débâcle de Credit Suisse: Migros porte plainte contre la FINMA

Mais les lésés ne comptent pas se laisser faire, rapporte le Tages-Anzeiger samedi. Le géant orange ainsi qu’un groupe d’investisseurs suisses et internationaux, qui détiennent ensemble plus de 4,5 milliards de francs de ces obligations, ont fait appel de la décision de la FINMA auprès du Tribunal administratif fédéral. Selon eux, cette injonction n’était pas appropriée.

Les plaignants sont représentés par Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, le plus grand cabinet d’avocats d’affaires au monde, qui a réuni pour cette affaire une équipe d’avocats suisses, américains et anglais. Selon le cabinet, l’intervention de la FINMA dans les droits de propriété des plaignants est illégale, car elle viole le principe de proportionnalité et le principe de bonne foi. Elle équivaut à une expropriation et doit donc être indemnisée.