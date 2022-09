Consommation : Migros pourrait sonner le glas des capsules de café

Le géant orange promet «la plus grande innovation de produit de l’histoire de Migros» et cela sous forme de boules de café, sous la marque Coffee B. Les journaux de CH Media l’avaient déjà évoqué, la « SonntagsZeitung » du jour en révèle les détails. Ainsi, ce sont des chercheurs de Delica, filiale de Migros, qui ont développé sur le site bâlois de Birsfelden des boules de café moulu qui, vues de loin ressembleraient à des boules Lindor. Elles sont placées telles quelles, mais entourées d’une enveloppe invisible, dans une boîte en carton. Il suffit de les placer dans une machine Coffee-B également développée par Migros.

L’enveloppe invisible, composée de polysaccharides (hydrates de carbone présents p.ex. dans les céréales ou les pommes de terre) ne se dissout pas lorsqu’on prépare le café. Mais elle est entièrement compostable avec le marc de café. Comme l’écrit le journal dominical, «Migros a ainsi trouvé la solution à deux problèmes que représentent les capsules actuelles en aluminium ou en plastique»: le grand besoin en énergie que demandent leur fabrication et la collecte et le recyclage des énormes quantités de déchets qu’elles génèrent.

En vente chez le détaillant

Les boules et les machines Coffee B seront initialement vendues dans les magasins Migros, dans un espace spécifique aménagé à cette fin. Et les machines seront disponibles dans les magasins d’électroménager et d’électronique.