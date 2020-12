Mise en garde : Migros rappelle trois bols de salade au poulet

Des bactéries pathogènes de type Listeria ont été retrouvées dans le poulet. Un risque pour la santé ne peut pas être totalement exclu. Il ne faut pas consommer ces produits.

Nom: Saladbowl Poulet Migros Daily Numéro d'article : 1313.522 Dates limites de consommation : 15.12.2020 (15/L348) et 16.12.2020 (15/L349) Prix de vente: Fr. 7.50 Lieux de vente : coopératives Migros Zurich, Aar, Neuchâtel-Fribourg, Lucerne, Vaud et Valais

Nom: Saladbowl Chicken & Cheese Migros Daily Numéro d'article: 1313.545 Dates limites de consommation: 15.12.2020 (15/L348) et 16.12.2020 (15/L349) Prix de vente: Fr. 8.90 Lieux de vente: coopératives Migros Zurich, Aar, Neuchâtel-Fribourg, Lucerne, Vaud et Tessin

Nom: Saladbowl Poulet Caprese Anna's BestNuméro d'article: 1303.247Dates limites de consommation: 15.12.2020 (15/346), 17.12.2020 (15/L348) et 18.12.2020 (15/L349)Prix de vente: Fr. 5.95Lieux de vente: coopératives Migros Zurich, Lucerne, Tessin, Suisse orientale et Bâle