Distribution : Migros rappelle un appareil de désinfection à ultraviolet

L’appareil de désinfection «UV-C Mini 3» «ne répond pas aux exigences de sécurité électrique et photobiologique prévues dans les normes en vigueur».

Le grand distributeur Migros, en collaboration avec l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), rappelle l’appareil de désinfection «UV-C Mini 3» du fournisseur «Sonnenkönig of Switzerland». Ce dernier représente un danger de lésions oculaires et cutanées.

L’appareil «ne répond pas aux exigences de sécurité électrique et photobiologique prévues dans les normes en vigueur», indique vendredi le Bureau fédéral de la consommation dans un communiqué. Les clients ayant acquis ce produit sont priés de ne plus l’utiliser et de le rapporter dans un magasin «Do it + Garden». Le prix de vente de l’article, près de 80 francs, leur sera remboursé.