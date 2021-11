Suisse : Migros se dirige vers la vente d’alcool

Les délégués du géant orange se sont réunis samedi et ont voté en faveur d’une modification des statuts afin de permettre une future vente d’alcool dans les commerces.

Cela fait depuis plus de 70 ans que Migros, fondée par Gottlieb Duttweiler, ne vend pas de boissons alcoolisées, respectant ainsi un vœu émis par son fondateur. Ce dernier ne désirait en effet pas que les prix avantageux de ses magasins ne poussent les Suisses à développer des dépendances. Pourtant, ce samedi, les délégués du géant orange ont voté en faveur d’une modification des statuts de l’entreprise, ce qui ouvre la possibilité d’une future vente d’alcool, comme nous l’apprend « 20 Minuten ». Les coopératives régionales devront encore voter sur la question l’année prochaine, ainsi on ne dégustera pas de bière M-Budget avant un certain temps.

Trahison de l’ADN de Migros

Pour Stefan Michel, expert en marketing à l'IMD Business School de Lausanne, le changement semblait probable. En effet, d’après lui «l'interdiction n'est plus d'actualité et est complètement dépassée». De plus, comme il le rappelle, Migros vend déjà de l'alcool dans les magasins Denner et Migrolino. Depuis quelques temps, Migros propose également des centaines de variétés de bières, de vins et de spiritueux dans sa boutique en ligne.