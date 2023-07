Migros souhaite baisser le prix du lait, une association menace déjà

Migros souhaite baisser ce mois-ci encore la rémunération des paysans pour le lait. Via sa filiale, le groupe Elsa, qui transforme le lait pour le géant orange, ce dernier voudrait payer 1,5 à 2 centimes de moins par kilo aux exploitations. La raison: les différences de prix du lait qui se sont fortement accrues entre la Suisse et le reste de l’Europe.

Abus de marché

La mesure augmenterait aussi «la pression économique sur les paysans. Faute d’alternatives de livraison, les fournisseurs de lait sont économiquement dépendants d’Elsa ou de Migros et tributaires d’une relation commerciale équitable», explique Stefan Flückiger, président et directeur de la MÉS qui rappelle que les paysans doivent déjà faire face à la hausse des prix de l’énergie et l’inflation.

Et de rappeler que Migros, «entreprise puissante avec une part de marché d’environ 40%», a une responsabilité particulière vis-à-vis de ses partenaires. «Cela comprend l’obligation de ne pas dicter unilatéralement des prix aux producteurs de lait les plus faibles».

À noter encore que l’Union suisse des paysans (USP) et Swissmilk, l’association des producteurs de lait suisses, ne voient pas non plus d’arguments valables pour une baisse des prix. Elles demandent donc aux transformateurs de lait de «rester solidaires» et de payer les paysans au même tarif que jusqu’ici.