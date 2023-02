Lucerne : Migros teste une navette autonome qui vous livre vos courses

La Migros a lancé ce mercredi un projet pilote de navette sans pilote qui se rend d’un supermarché à un point de livraison. Baptisé «Migronomous», le véhicule est chargé par le personnel avec les commandes des clients et se rend de lui-même au point de livraison. Le test se déroule à Ebikon (LU), à la succursale Migros dans le Mall of Switzerland et fait les allers et retours jusqu’au campus de l’entreprise Schindler, à un demi-kilomètre de là, à une vitesse maximum de 30 km/h.